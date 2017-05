Economie in regio Groningen-Assen trekt aan

De economie in de Regio Groningen-Assen trekt aan (foto: pixabay.com)

ASSEN - Het gaat goed met de economie in de regio Groningen-Assen. Dat blijkt uit een rapportage over het afgelopen jaar.

Volgens de Regio Groningen-Assen, een samenwerkingsverband van overheden in beide regio's, is er een lichte daling van de werkgelegenheid te zien. En er is sprake van een sterke groei van het aantal inwoners en bedrijven.



De verkoop van bouwkavels trekt aan. De grootste verkoop was op Businesspark Ter Borch bij Eelderwolde aan hotelketen Van der Valk. Ondanks optimisme, blijft de verkoop van bouwkavels nog wel iets achter bij de verwachtingen.