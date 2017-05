Schoner drinkwater in Meppel door gebruik ander medicijn

Schoner drinkwater in Meppel dankzij minder slikken van diclofenac (foto: archief ANP/Lex van Lieshout)

MEPPEL - Huisartsen in Meppel hebben het afgelopen jaar de helft minder van het medicijn diclofenac voorgeschreven. Dat heeft geleid tot schoner drinkwater.

Diclofenac is een gangbaar medicijn, maar schadelijk voor het milieu. "In het oppervlaktewater zijn inmiddels concentraties aanwezig die schade kunnen berokkenen aan het waterleven. Met de waterschappen hebben we bekeken of er alternatieven te bedenken zijn en toen kwam naproxen naar voren", zegt huisarts Sebastiaan Dam.



Dam probeert om mensen te overtuigen om naproxen te gebruiken in plaats van diclofenac. "Mensen met bijvoorbeeld rugpijnklachten, die daar in het verleden diclofenac voor hebben gehad, komen weer langs en willen het medicijn herhalen. Zij zijn niet zo snel genegen om daar een alternatief voor te kiezen, tenzij je uitlegt waarom je een voorkeur hebt voor naproxen ten opzichte van diclofenac. Dan zijn mensen vaak wel genegen om het in ieder geval wel te proberen."



Volgens de huisarts in Meppel kunnen de waterzuiveringen zien dat de helft minder diclofenac is voorgeschreven. "Als je weet dat het veel minder milieu-impact geeft, voelt dat heel erg goed."