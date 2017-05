Thuiszorgmedewerkster steelt bijna 78.000 euro van demente vrouw

Een 45-jarige vrouw uit Elim wordt verdacht van het stelen van bijna 78.000 euro (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 45-jarige vrouw uit Elim wordt verdacht van het stelen van bijna 78.000 euro van een bejaarde vrouw uit Hoogeveen.

De Elimse werkte als thuiszorgmedewerkster bij de 86-jarige vrouw. Vanwege haar werk had ze beschikking over de pinpas van haar cliënt.



Dat ze daar misbruik van maakte, kwam begin 2015 aan het licht toen het nichtje van de 86-jarige vrouw de financiën van haar tante in kaart wilde brengen. Dat deed ze omdat ze bewindvoering wilde aanvragen om zelf de geldzaken van haar tante te kunnen regelen.



'Toestemming'

De administratie bleek een puinhoop te zijn. Er waren grote bedragen overgemaakt en gepind. Het geld was onder meer besteed aan benzine, terwijl de bejaarde vrouw helemaal geen auto had.



De thuiszorgmedewerkster ontkende bij de politie dat ze geld had gestolen. Volgens haar had ze toestemming van haar cliënt om geld te pinnen en over te maken. De bejaarde vrouw kon geen verklaring afleggen bij de politie vanwege haar geestelijke toestand. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze tussen juni 2014 en half maart 2015 bestolen.



Rechtszaak

Vandaag zou de Elimse terechtstaan voor de politierechter in Assen, maar die behandelde de zaak niet. Vanwege de ernst van de zaak en het ontbreken van recente informatie over het slachtoffer verwees zij de zaak door naar de meervoudige strafkamer, waarbij drie rechters de zaak beoordelen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.



De thuiszorgorganisatie waar de verdachte werkte, heeft haar op staande voet ontslagen.