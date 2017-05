Nieuwe bodem voor concours-hippique Eext: 'We kunnen weer jaren vooruit'

EEXT - Een bulldozer maakt korte metten met de grasmat op het evenemententerrein in Eext. Daar is vandaag met de aanleg begonnen van een nieuwe bodem die onder alle omstandigheden gebruikt kan worden.

Voorzitter Marten Hilbolling van het concours-hippique Eext was er al vroeg bij om te kijken hoe de werkzaamheden verlopen. “We zeiden na het concours van vorig jaar tegen elkaar: het moet anders. Na maanden van praten, je informeren en geld bijeen brengen is het nu zo ver. Met deze bodem kunnen we weer jaren vooruit.”Volgens Hilbolling liep het aantal deelnemers aan het jaarlijkse Pinksterconcours steeds wat terug. “Vooral de professionele stallen rijden liever niet meer op gras. We moesten gewoon onze nek uitsteken en deze stap zetten.”Hilbolling wil niet zeggen wat de nieuwe 'all-weather-bodem' kost, maar de aanleg van 8.800 meter vergt wel een flinke investering. “We hebben gelukkig veel hulp gehad, van de gemeente, de provincie en ook van veel lokale ondernemers.”