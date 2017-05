Ligt er een zware bom uit WOII onder het Steenbergerveld?

STEENBERGEN - Jaren geleden wees hij de mensen op een mogelijke bom onder de Albertsbaan in Roden en Tjerk Karsijns kreeg gelijk.

De bom werd vorig jaar gevonden en tot ontploffing gebracht . Inmiddels richt Karsijns zich op een mogelijk nieuwe bom, nu onder het Steenbergerveld. En dit zou wel eens een enorme vliegtuigbom kunnen liggen."Nadat ik een boek over de bom in Roden had geschreven, kwam ik in contact met een mevrouw. Zij vroeg me of ik het verhaal over de Mosquito bommenwerper in het Steenbergerveld wilde horen", vertelt Karsijns. Die bommenwerper stortte neer in het Steenbergerveld.De vrouw vertelde Karsijns dat ze op 15-jarige leeftijd met een paar meisjes naar het Steenbergerveld ging om vliegtuigglas te zoeken. Een juwelier maakte van dat glas sieraden, zoals ringen. "Ze vertelde dat er een Duitse soldaat op wacht stond en er was een gat in de grond met een lint eromheen. Stukken vliegtuigglas hebben de meisjes destijds gevonden. Maar toen de vrouw een laars zag liggen met een been van een bemanningslid, is ze weggevlucht. Daar heeft ze jaren last van gehad."Twee vliegtuigen botsten in 1945 ten zuidwesten van Groningen. Een stortte neer vlak bij de crossbaan bij het Steenbergerveld. "Het vliegtuig had een bom aan boord, maar waar is die gebleven", vraagt Karsijns zich af.Karsijns gaat contact opnemen met de gemeente in de hoop dat die onderzoek gaat doen. "Ik moet maar weer een brief schrijven aan de gemeente. Ik weet niet of ze er iets mee gaan doen. De vorige keer ging het moeizaam." Volgens de onderzoeker is er een groot verschil met de bom in Roden. "Die lag in het centrum van het dorp en dit is in een weiland.""Maar", vervolgt Karsijns: "Deze bom is wel een heel zware. Die in Roden was een 250-ponder, dit is een 4.000-ponder. Het is een vat vol explosieven met een doorsnede van 26 centimeter en drie meter lang. Als hij ontploft, kan hij een hele straat wegvagen."Karsijns heeft inmiddels met twee getuigen, onafhankelijk van elkaar, gesproken. Toch is er nog veel onduidelijk. "Ze verklaarden dat ze een gat in de grond hebben gezien, maar ze weten niet wat er lag. Zelf heb ik eigenlijk het vermoeden dat er een motor van het vliegtuig in de grond ligt. Maar dan moet die bom alsnog ergens anders zijn gegooid", zegt Karsijns.Hij hoopt dat zich nog mensen melden die meer weten over wat er precies is gebeurd en of er dus inderdaad een bom onder het Steenbergerveld ligt. "We zijn eigenlijk al wat laat. Er zijn nog maar weinig mensen die er nu nog over kunnen vertellen." Mensen die meer weten kunnen zich bij de redactie van RTV Drenthe melden.