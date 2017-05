Theater in Assen met boksgala 'Carré van het Noorden'

ASSEN - Bloed, zweet en misschien ook wel tranen komende zondag in De Nieuwe Kolk in Assen. Het theater beleeft die dag een primeur met een boksgala op de theatervloer, ter viering van veertig jaar Boksvereniging Assen.

De boksring gaat deels de zaal in, want de eerste drie rijen theaterstoelen gaan eruit en het podium wordt verder uitgetrokken. Zo'n negenhonderd boksliefhebbers zitten op die manier bovenop de ring.



'Uniek op deze plek'

De bijzondere locatie kwam uit de koker van voorzitter Reint Schaafsma en hoofdtrainer Jack Bos van de Boksvereniging Assen. "D'r was veel vraag naar, om het eens in het theater te doen. En dat is ons gelukt, want bij De Nieuwe Kolk werd zeer enthousiast gereageerd. Uniek hoor, zo'n boksgala op deze plek."



'Straks net Carré hier'

Hoofdtrainer Jack Bos kijkt er naar uit, dat er zondag in het theater allerlei partijen gebokst gaan worden, waarvan drie profpartijen. "Ja bijzonder, super. Ik ben er zeer trots op. Dit is nog nooit gebeurd in Assen. Het is straks net Carré hier. Daar waren we vorig jaar met onze profbokser Ben Tingen, die daar een partij moest boksen. Een geweldige entourage is dat, in zo'n theater. Dat gaat hier ook gebeuren."



Blij en trots

Theaterdirecteur Hilko Folkeringa noemt de boksring op het theaterpodium ook heel bijzonder. "Toen we vijf jaar geleden hier begonnen met Theater De Nieuwe Kolk hadden we niet bedacht dat wij hier zo'n mooi gala zouden hebben. Het past natuurlijk wel heel goed. We hebben ooit gekscherend aan het begin geroepen dat De Nieuwe Kolk het Carré van het Noorden zou worden. Ja, dan past zo'n boksgala er mooi bij, want in het koninklijk theater Carré in Amsterdam zijn ook boksgala's. Wij zijn blij en trots dat de boksvereniging Assen hier haar veertigjarig jubileum komt vieren."



VIP-plaatsen

De boksring wordt zondagmorgen opgebouwd op de theatervloer. Rond de ring op het podium zijn 175 VIP-plaatsen. Die zijn al uitverkocht. In de grote zaal blijven er zeshonderd plekken. Met de balkons erbij zijn in totaal zo'n achthonderd zitplaatsen beschikbaar. Het merendeel daarvan is al verkocht. "Ja, ik reken op een uitverkocht huis straks, geweldig!", zegt Folkeringa.



Trainer Bos is zo enthousiast, dat hij hoopt dat de Boksvereniging Assen met haar vijftigjarig jubileum ook weer het theater in kan. Voor Folkeringa hoeft dat niet zo lang te duren. "Met 45 jaar mag het ook zeker hoor, wat mij betreft."

