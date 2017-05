Werkstaf voor aanvallen buurman in Smilde

Een 27-jarige man uit Smilde is door de rechter veroordeeld tot vijftig uur werkstraf (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/SMILDE - Een 27-jarige man uit Smilde is veroordeeld tot vijftig uur werkstraf voor geweld tegen zijn buurman. Dat gebeurde in september 2015.

De Smildeger was boos op zijn buurman, omdat die daarvoor zijn broertje had mishandeld met een boksbeugel en zijn hond op hem had afgestuurd.



Bedreiging

Op 11 september 2015 drong de man de woning van zijn buurman binnen en gooide hij een stoeptegel in diens richting. Ook greep hij de buurman bij de keel en riep dat hij zou terugkomen met een pistool en hem zou doodmaken.



Maand cel

Aanvankelijk eiste de officier van justitie een maand cel tegen de man. Hij verlaagde zijn eis naar vijftig uur werkstraf na het pleidooi van zijn advocaat. Zij gaf aan dat de Smildeger, die voor een ander misdrijf inmiddels een jaar heeft vastgezeten, bezig is zijn leven weer op de rails te krijgen. Hij volgt een opleiding en die zou in gevaar komen als hij weer de cel in moet.



Geen contact

De rechter vond een celstraf ook te ver gaan, omdat de zaak al ruim anderhalf jaar oud is. De mannen wonen nog steeds naast elkaar in Smilde, maar hebben inmiddels geen contact meer.