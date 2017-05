'Crematie eigen moeder was eyeopener dat uitvaart anders moet'

Crematorium Ommeland en Stad met park. Artist impression: A&E Architecten Jan Pierre Rawie leest een gedicht bij het afknijpen van de laatste heipaal. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Finacieel directeur Hans van den Berg van Respectum. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Crematorium Ommeland en Stad. Artist impression: A&E Architecten

EELDERWOLDE - Een uitvaartdienst in 45 minuten omdat er een andere familie daarna een dienst wil houden, dat gebeurt niet in Eelderwolde. Hier gaat cremeren twee uren duren, er moet lucht zijn voor de nabestaanden.

Tenminste als het aan financieel directeur Hans van de Berg van Respectum ligt. Respectum bouwt een nieuw crematorium bij de wijk Ter Borgh in Eelderwolde. Vandaag werd symbolisch de kop van de laatste heipaal afkgeknepen, waarmee de echte bouw kan beginnen.



45 minuten is te kort

"Bij het overlijden van mijn eigen moeder merkte ik dat voor een uitvaar 45 minuten tot een uur staat. Nabestaanden en uitvaartondernemers merken vaak pas ter plekke of achteraf dat die tijd te kort is. Dan kun je er niks meer aan doen, want de volgende uitvaart komt er achteraan en ook die nabestaanden hebben recht op hun tijd voor de plechtigheid. Bij ons gaat een uitvaart daarom twee uren duren. Dat geeft lucht voor de nabestaanden en voor de steeds specifiekere wensen van overledenen``, zegt van den Berg



Drent bedrijf naar Duitsland

Drentse bedrijf Respectrum Crematoria heeft al een crematorium in Hardenberg, verbouwt er één in Dokkum en gaat binnenkort in Lingen en Berlijn ook crematoria bouwen. Hans van den Berg: ``In Duitsland zijn nabestaanden helemaal niet bij de crematie en daar merk je steeds meer dat de Duitsers het op de Nederlandse manier willen.``



Bij het crematorium Ommeland en stad bij Eelderwolde komt een park dat openbaar toegankelijk is voor iedereen.



Inwoners van de wijk Ter Borch hebben in het verleden aangegeven bang te zijn voor verkeersoverlast door bezoekers van het crematorium. Respectrum benadrukte toen dat wijkbewoners geen last zullen hebben, omdat de rouwstoeten gebruikmaken van de A7 en dus niet door de woonwijk rijden.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden