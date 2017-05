Politie analyseert camerabeelden fatale brand Exloo

EXLOO - De politie is bezig met het analyseren van camerabeelden van de brand bij distilleerderij Turv in Exloo.

Het rechercheteam deed kort na de brand, waarbij de 53-jarige eigenaar van de distilleerderij omkwam, een oproep om beeldmateriaal op te sturen. "We hebben meerdere camerabeelden opgestuurd gekregen. We zijn met die beelden het verloop van de brand aan het analyseren", aldus politiewoordvoerder Nathalie Schubart.De politie heeft ook beelden opgevraagd van plekken wat verder uit de buurt van de distilleerderij. “De politie heeft beelden gekregen van de week voorafgaand aan de brand. Ik weet niet wat er op staat, want ik heb de beelden niet teruggekeken”, aldus de eigenaar van het tankstation aan de Hoofdstraat.Op de camerabeelden is alleen het tankstation te zien en een deel van de Hoofdstraat in Exloo. “Mogelijk dat de politie wil kijken wie hier is langs gereden in de dagen voor de brand . De distilleerderij is niet te zien op de beelden”, aldus de eigenaar van het tankstation.Het onderzoek naar de fatale brand eind maart is volgens de politie in volle gang.