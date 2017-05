Hardrijder uit Gasselternijveen raakt rijbewijs kwijt

GASSELTERNIJVEEN - Een 25-jarige snelheidsduivel uit Gasselternijveen is vanmorgen zijn rijbewijs kwijtgeraakt.

Tijdens een controle door de politie bleek dat hij 140 kilometer per uur reed op de N379 in Nieuw-Buinen. Op die weg is de maximale snelheid 80.Bij een tweede controle, in de bebouwde kom, reed de man nog 105 kilometer per uur.