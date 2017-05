Meer auto's op A28 van Zwolle naar Meppel

MEPPEL - Meer automobilisten rijden de aankomende jaren over de A28 van Zwolle richting Meppel. Dat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In het rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke verkeerssituatie in Nederland in 2040. Voor Drenthe betekent dit dat de wegen tussen Assen en Groningen en tussen Hoogeveen en Meppel drukker worden. Dat betekent meer files.In het noorden is verder in de afgelopen jaren een sterke groei te zien van het aantal reizigers dat met het openbaar vervoer gaat. Zo reisden er in dit jaar twintig procent meer reizigers met het stads- en streekvervoer dan in 2014. Op het bustraject op de A28, tussen De Punt en Groningen en de A7 Groningen en Leek reisden tussen de dertig tot zestig procent meer reizigers dan in 2014. Dit onderzocht het OV-bureau Groningen/Drenthe. In het onderzoek van het ministerie is geen prognose gemaakt van de situatie in 2040.Bekijk hier het rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.