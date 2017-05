Holocaustoverlevende Eva Pellinkhof-Roselaar overleden

ASSEN - De Joodse Eva Pellinkhof-Roselaar uit Assen is afgelopen week op 96-jarige leeftijd overleden. De van oorsprong Amsterdamse overleefde de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken in Hoogeveen.

"Mijn man moest van de Duitsers werken bij de Ordedienst in Kamp Westerbork. Op een gegeven moment kreeg hij de opdracht om met de Grüne Polizei in Amsterdam oude Joden op te halen. Toen het karwei klaar was, moesten wij terug. Ik weigerde. Vrijwillig zouden de nazi´s mij nooit krijgen", zo keek ze in 2014 terug in de serie Na de bevrijding bij de NPO.Pellinkhof had in eerste instantie geen idee waar ze zou gaan onderduiken, maar kwam uiteindelijk in Hoogeveen terecht. "Ik ben naar Zuster Vos gebracht aan de Hoofdstraat in Hoogeveen. Beneden woonden NSB'ers. Als zij mij hadden gehoord, dan hadden ze me verraden. Ik heb altijd op kousenvoeten gelopen. Twee-en-een-half jaar lang."De bevrijding was geweldig voor Pellinkhof, maar had ook een zwarte rand. "Ik ben weer teruggegaan naar Amsterdam, naar mijn schoonouders in Betondorp. Het eerste wat ze zeiden was: 'Verrek, ben jij niet vergast?'" In huis stond de piano van haar man. "Maar die kreeg ik niet van mijn schoonouders mee."Bij haar tante werd ze wel goed opgevangen. "Daarna ben ik drie weken lang iedere dag naar het centraal station gelopen. In de hal hing een lijst met mensen die terugkwamen uit de kampen. Daar zaten zelfs mensen uit Auschwitz bij. Maar niet mijn man, zelfs geen kennis."Na de oorlog blijkt dat haar man is vergast in Sobibor. Pellinkhof voelt zich niet thuis in Amsterdam en keert terug naar het Noorden. Donderdag overleed Eva Pellinkhof-Roselaar in haar woonplaats Assen. Volgens haar zoon is ze nooit één dag depressief geweest en bleef ze altijd positief vooruit kijken.