Extra bussen tijdens Bevrijdingsfestival Assen

(foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

ASSEN - Op vrijdag 5 mei rijden er meer bussen van en naar Assen. Naast extra bussen zet Qbuzz schoonmakers in die de bussen de hele dag schoonhouden.



Op deze lijnen zet Qbuzz extra bussen in:

- Lijn 300 van Groningen naar Emmen

- Lijn 309 van Groningen naar Assen

- Lijn 5 van Groningen, Zuidlaren en Annen

- Lijn 20 van Meppel naar Assen



Het Bevrijdingsfestival in Assen vindt plaats bij de Baggelhuizerplas. Vanaf het station in Assen rijden de hele dag pendelbussen naar het festivalterrein.