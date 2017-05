'Liever brand dan brandweerwagen in natuurgebied'

ASSEN - De brandweer in Drenthe moet in de toekomst een ommezwaai gaan maken bij natuurbranden in de toekomst. Natuurbeheerders zien de zware blusvoertuigen liever niet in hun natuurgebieden.

De wagens zouden meer kapot maken dan een brand. "Daarom brengen we samen met de natuurbeheerders alle natuurgebieden in kaart en kijken we waar we wel en niet met onze wagens kunnen komen", vertelt Jan Rozeboom van de Veiligheidsregio Drenthe.In de gebieden waar de brandweer niet mag komen, kan het alleen de stroken naast de zandpaden nat houden. "Daarna moeten we wachten tot de brand onze kant op komt", legt Rozeboom uit. Voor brandweerlieden wordt dat een ommezwaai. "Wij willen juist naar branden toe om ze te blussen."De gebieden waar de brandweer wel mag komen, zijn moeilijk begaanbaar. Daarvoor heeft de brandweer zes speciale terreinwagens. In 2018 komen er twee nieuwe bij. "Deze vierwiel aangedreven wagens kunnen over half verharde wegen en kunnen meer water meenemen. Daarnaast kunnen ze water spuiten tijdens het rijden." Volgens Rozeboom zijn de extra wagens van belang. "Er is enorm veel natuur in Drenthe en dat wordt elk jaar meer."Gisteren brandde bij Gasselte nog een twee hectare groot heidegebied af.