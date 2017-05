Man krijgt werkstraf voor bezit van gestolen spullen

Vijftig uur werkstraf voor een woninginbraak in Emmen (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/EMMEN – Voor het bezit van een deel van de buit van een woninginbraak in Emmen moet een 37-jarige man uit Leeuwarden vijftig uur werkstraf verrichten. Dat bepaalde de politierechter in Assen maandag.

De Leeuwarder stond samen met een 29-jarige Groninger terecht voor een inbraak in een huis aan de Zuidlaarderbrink in Emmen. Daar werden in de nacht van 12 op 13 september heel veel spullen gestolen. Zo verdween onder meer een iPad, een telefoon, een scheerapparaat, boxershorts, een motorjas, spijkerbroeken, geld en sigaretten. De daders waren binnengekomen door een uitzetraam.



Dna op fles wijn

Op een lege fles wijn die de bewoner na de inbraak op het aanrecht vond, zat het dna van de Leeuwarder. Hij zei in de rechtszaal dat hij de avond ervoor wel bij de dochter van de man op visite was geweest en wat te hebben gedronken, maar ontkende de inbraak. De Groninger, die destijds een relatie had met de dochter van het slachtoffer, ontkende eveneens.



Te weinig bewijs

De rechter vond dat er te weinig bewijs was dat de mannen de inbrekers waren. De Fries bleek wel de gestolen motorjas en een mobiele telefoon van het slachtoffer te hebben toen de politie hem aanhield. Die had hij gekregen van de Groninger, verklaarde hij. Omdat het gestolen spullen waren, veroordeelde de rechter hem voor heling.



De Fries werd in februari ook nog veroordeeld door de rechter in Assen. Die legde hem toen een half jaar cel (twee maanden voorwaardelijk) op voor mishandeling en bedreiging van zijn ex-vriendin en de diefstal van meerdere laptops.