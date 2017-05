Spelregels voor invulling oude dierenpark Emmen bekend

Een toekomstvisie van de oude dierentuin in Emmen (Foto: Powerhouse Company)

EMMEN - Hoe hoog mag ik bouwen? Waar moet een gebouw aan voldoen? Kan ik er later wonen? Blijven de oude bomen staan? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die er zijn over de invulling van het oude dierenpark.

Vandaag presenteert de gemeente Emmen een kwaliteitsboek. In dat document staan de spelregels waar architecten, als ze er in de toekomst willen bouwen, zich aan moeten houden. En de eisen, die zijn hoog.



Savannepromenade

De Savanne blijft. Dat is één ding dat zeker is. Het stuk groen wordt een gezichtsbepalende plek in het park waar bezoekers ook in de toekomst omheen kunnen lopen. Al wordt het pad eromheen wel iets breder, zo'n zes meter, en krijgt het een zogenoemde shared space functie. Dat betekent dat zowel fietsers als wandelaars er gebruik van kunnen maken. Het park blijft ook in de toekomst autovrij.



"De Savannepromenade wordt de grote verbinding met alles in het park", vertelt wethouder Jisse Otter. Vanaf het pad, waarvan de stenen mogelijk zo worden aangelegd dat het van bovenaf op een dierenprint lijkt, moet je alles kunnen zien in het park. Op de Savanne zelf wordt in de toekomst niet gebouwd, die blijft groen. En over groen gesproken, ook de monumentale bomen blijven behouden.



Open

Dat je alles goed moet kunnen zien, blijkt ook uit de eis dat alles in het park transparant moet zijn. De voorgevels van de gebouwen moeten een open uitstraling hebben, zodat je van buiten ziet wat er binnen te doen is. Maar wat voor gebouwen mogen er dan komen?



"Horeca zoals hotels of een café is mogelijk. Ook is er nog sprake van dat het Terra College mogelijk in het park komt. Maar wonen is eigenlijk niet aan de orde", aldus de wethouder. De gebouwen die er komen moeten kleinschalig en geclusterd zijn volgens het kwaliteitsboek. Ook is er sprake van organische architectuur, denk hierbij aan gebogen lijnen en losse vormen.



Respect voor de buren

De bedoeling is dat de bebouwing met respect voor de buren gebeurt. De omliggende woningen moeten geen last krijgen van de nieuwe gebouwen in het park. Volgens de gemeente blijft de rand met groen tussen het park en de huidige woningen bestaan, waardoor er direct op de grens niet gebouwd wordt. Dat er reuring komt op de Savanne staat vast, maar regels over geluid en andere hinder staan in een omgevingsvergunning.



De maximale bouwhoogte in het park is 11 meter. "Centraal in het park zal de bouw wat hoger zijn, naar de randen toe willen we wat verder naar beneden", licht wethouder Otter toe. Uitzondering zijn de 15 en 30 meter die gereserveerd zijn voor een mogelijke uitkijktoren. Al ligt nog niet concreet vast waar die moet komen.



Kwaliteitscommissie

Het kwaliteitsboek ligt klaar, de spelregels zijn bekend. De eisen zijn ontzettend hoog, de gemeente neemt als ondergrens van de kwaliteitsnorm het net nieuw gebouwde Raadhuisplein. Om ervoor te zorgen dat het park uiteindelijk de uitstraling krijgt die de gemeente wil, wordt er een kwaliteitscommissie in het leven geroepen.



"Die kwaliteitscommissie toetst alle komende plannen van architecten aan het kwaliteitsboek dat er nu ligt", vertelt Otter. Bij elk team dat een ontwerp inlevert in de toekomst moet een kunstenaar betrokken zijn bij het ontwerpen van een gebouw. "Of je maakt het bijzonder, of je maakt het niet." Zo simpel is.



En nu?

Het kwaliteitsboek is af, nu is het aan de inwoners van Emmen en de gemeenteraad. Dinsdagavond 2 mei is er om 19:00 een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis voor geïnteresseerden. Vervolgens kunnen Emmenaren van 8 mei tot en met 20 juni nog hun zegje doen over de plannen.



Het plan wordt daarna in september aan de gemeenteraad voorgelegd om het goed te keuren. Emmen is dan weer een stapje op weg in een proces van lange adem.

