120-jarig Vanderveen hoopt over vijf jaar wel op 'koninklijk' warenhuis

Antje van der Veen-Oldenburger, de grondlegster 120 jaar geleden van warenhuis Vanderveen in Assen (foto archief Vanderveen) Bareld en zoon Nico van der Veen, in 1930 aan het werk in hun winkel Van der Veen, de voorloper van warenhuis Vanderveen (foto: archief Vanderveen) Nico Vanderveen sr. in 1960 met een paar Spaanse gastarbeiders voor de zaak in Assen (foto: archief Vanderveen)

ASSEN - Londen heeft Harrods, Parijs z'n Lafayette, Amsterdam De Bijenkorf en Assen Vanderveen. Dat was jarenlang de slogan van Vanderveen. En het Asser warenhuis, met zestig gespecialiseerde afdelingen, bestaat vandaag op de kop af exact 120 jaar.

Op zaterdag 1 mei 1897 opende Antje van der Veen op 29-jarige leeftijd voor het eerst de deur van haar eigen manufacturenwinkel in hartje Assen.



Warenhuis grote droom

Ze was opgeleid als coupeuse en groeide op als Antje Oldenburger in Nieuwe Pekela, afkomstig uit een zeemansfamilie. Haar vader, die kapitein was op een kofschip, verging op de Oostzee met man en muis toen ze nog jong was.



Moeder Doetje blijft achter met zeven kinderen, en begint in 1880 in Nieuwe Pekela een eigen manufacturenzaak, waarin dochter Antje eerst ook meedraait. Maar de schippersdochter heeft dan al een grote droom: ooit een eigen warenhuis stichten, zoals ze ooit op haar reizen heeft gezien in grote havensteden als Riga, Sint Petersburg en Londen, als ze met haar vader zomers meevoer om vracht af te leveren.



Kiem gelegd

Vanuit Nieuwe Pekela vertrok ze naar Assen, trouwde daar met Bareld van der Veen, en zo werd de kiem gelegd voor het warenhuis Van der Veen, na de oorlog bekend als Vanderveen.



Hannelore Vanderveen, de zesde generatie in het warenhuis, heeft een goed beeld van haar betovergrootmoeder, de grondlegster. "Ik doe juridische zaken, en beheer ook het bedrijfsarchief. Dus ik heb zeker een heel goed beeld van haar." Volgens Hannelore begon haar betovergrootmoeder in Assen voornamelijk met stoffen en textiel, zoals beddengoed. "Later kwamen daar hoeden en petten bij, en zo groeide dat steeds verder uit."



Naar Canada

Antje's zoon Nico Vanderveen sr. raakt in 1945 geïnspireerd door een Canadeze bevrijder, om er een groot warenhuis van te maken met allerlei verschillende afdelingen onder één dak. Aanvankelijk wilde hij het plan voor 'een huge department store' met allerlei winkels onder één dak, in Canada opzetten. Zo'n groot warenhuis was immers de grote droom van zijn inmiddels overleden moeder Antje. En ook twijfelde Van der Veen sr. of zo'n initiatief in een kleine provinciestad als Assen wel zou lukken. Met zijn hoofd al in Canada, wijzigde de familie de naam in Vanderveen, wat beter paste als ze overzee zouden gaan.



Op één na grootste warenhuis

Maar ook in Assen blijkt ruimte voor uitbreiding van het warenhuis. En aangezien een deel van de familie de emigratieplannen toch niet zag zitten, blijven de Vanderveens toch in Assen.



Zo is Vanderveen de afgelopen decennia aan het Koopmansplein door de derde, de vierde en vijfde generatie uitgebouwd tot een warenhuis, volgens het principe 'alles onder één dak'. Met 17.500 vierkante meter vloeroppervlak, zestig speciaalafdelingen en 320 medewerkers is het, op De Bijenkorf na, het grootste warenhuis van ons land. Het verschil is nog 1500 vierkante meter.



Van kofschip tot winkelparadijs

Hannelore Vanderveen vat de geschiedenis van het warenhuis in één zin samen: 'Van Kofschip tot winkelparadijs. Want het idee van mijn betovergrootmoeder begon door varen op een kofschip. En het is geworden wat het nu is, namelijk een groot winkelparadijs." Of het Warenhuis Vanderveen nu compleet is? "Moeilijk te zeggen of het compleet of incompleet is. Het gaat uit van het principe 'alles onder één dak', waar alles te krijgen is. Maar het zal nooit af zijn."



Of de 150 jaar in Assen wordt gehaald, daar twijfelt Hannelore Vanderveen niet aan, ook al zijn er constant bedreigingen, zoals de toenemende internetaankopen en mogelijk een factory outlet center om de hoek bij Assen.



Koninklijk met 125 jaar?

Maar eerst maar eens naar de 125 jaar, en dan het predikaat koninklijk binnenhalen? "Ja, hopelijk dan wel", zegt Hannelore Vanderveen. Eigenlijk is het gebruikelijk dat een bedrijf bij het 100-jarig bestaan 'koninklijk' wordt. Maar bij Vanderveen liep dat mis in 1997.



"De aanvraag hiervoor, die is wel gedaan in dat jaar. Eerst bij burgemeester Dineke van As, en die speelde het vervolgens door aan de wijlen Commissaris van de Koningin Relus ter Beek. Maar dat gebeurde pas enkele maanden van tevoren. Mijn vader was daar toen helemaal niet zo mee bezig, en toen bleek al snel dat zo'n aanvraag drie jaar van tevoren ingediend moest worden. We waren dus veel te laat", aldus huidig directeur Nico Vanderveen.



Een volgende kans is er bij het 125-jarig bestaan. "Want ook dat is een mijlpaal om de eretitel 'koninklijk' uitgereikt te krijgen. Dus gaan we daar maar voor", aldus Vanderveen.

Door: Margriet Benak