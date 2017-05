Verwarde Hoogevener krijgt werkstraf voor slaan met knuppel

De man sloeg een andere man plots met een knuppel (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/HOOGEVEEN – Voor het neerslaan van een azc-bewoner in Hoogeveen en nog zeven andere misdrijven veroordeelde de rechter in Assen een 22-jarige Hoogevener vandaag tot veertig uur werkstraf. Daarbij kreeg hij twee maanden voorwaardelijke celstraf als waarschuwing voor de toekomst.

De rechter legde de man een relatief lage straf op, omdat hij psychische problemen heeft.



Knuppel

Na een vechtpartij tussen een groep azc-bewoners en medewerkers van een bouwbedrijf aan de Hoofdstraat op 18 december 2015 was het een tijdje onrustig in Hoogeveen. De 22-jarige man voelde zich daardoor destijds onveilig en schafte een knuppel aan.



Daarmee sloeg hij eind december zonder aanleiding een bewoner van het destijds nieuwe azc in Hoogeveen neer. Daarna werd de man, die met een vriend op weg was naar de supermarkt, door anderen geschopt.



Een dag later sloeg hij aan de Grote Kerkstraat een andere man met de knuppel. Dat slachtoffer stond buiten te wachten op vrienden. Hij verklaarde bij de politie dat hij tien klappen had gehad.



Nog meer geweld

In juli vorig jaar sloeg de Hoogevener een jongen op het station in het gezicht, omdat hij dacht dat die een fiets had gestolen. Vorig najaar pleegde hij huisvredebreuk bij zijn moeder. Hij weigerde weg te gaan toen zij daar om vroeg. In plaats daarvan vernielde de man meerdere spullen in haar huis.



Inmiddels woont hij begeleidt en wordt hij ook behandeld. Het contact met zijn moeder is hersteld, zei hij in de rechtszaal.