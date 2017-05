Medewerker Duinen Zathe klimt in achtbaan en drukt karretje los

APPELSCHA - Zonder beveiliging heeft een medewerker van attractiepark Duinen Zathe in Appelscha gisteren een vastgelopen achtbaankarretje op hoogte losgedrukt.

Toen een karretje van de achtbaan op enkele meters hoogte vast kwam te zitten, bedacht de medewerker zich niet. Zonder valbeveiliging klom hij omhoog en zorgde ervoor dat het karretje weer verder kon. Maar dit is tegen de regels. "De medewerker heeft ondoordacht, maar in het belang van de gasten gehandeld", zegt Jeroen Kolhoff, eigenaar van het attractieparktegen Omrop Fryslan Bij de achtbaan, die vorige week in gebruik werd genomen, was wel valbescherming aanwezig. Personeel is verplicht dat te dragen wanneer zij in de achtbaan klimmen. Volgens Kolhoff was de insteek van de medewerker goed. ''Hij wilde snel handelen om de kar met inzittenden zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.''Een verslaggever van het Dagblad van het Noorden filmde de heldhaftige medewerker. Het filmpje is een hit op social media en al vele duizenden keren bekeken.Dat het karretje met passagiers bleef hangen, komt door nieuwe lagers in de wielen. Die moeten volgens Kolhoff nog inslijten en daarom blijven de karretjes incidenteel vastzitten. De inzittenden zijn volgens hem geen moment in gevaar geweest. "De karretjes zijn goedgekeurd en voldoen aan alle veiligheidseisen", aldus de eigenaar.