Club Aces na half jaar weer open: 'Het heeft niets opgelost'

Jeanet en Simon Siy mogen de deuren van Club Aces weer open doen (Foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een half jaar lang heeft de sluiting van Club Aces in Hoogeveen op last van burgemeester Karel Loohuis geduurd. En nu mag het café weer open mag, krijgen de eigenaren alleen algemene horeca-richtlijnen van de gemeente. Jeanet Siy: "We weten nog niet waar we precies op moeten letten."

Club Aces moest dicht nadat de politie bij een inval eind oktober bij verschillende bezoekers in totaal 5,2 gram wiet vond en bij een andere gast 6,5 gram coke, zegt Jeanet Siy. "Een burgemeester kan daar altijd op sluiten. Want volgens de wet ben je als ondernemer verantwoordelijk voor wat klanten bij zich hebben. Als burger mag je vijf gram wiet hebben. Als café is het in totaal vijf gram. Wij hadden beter op moeten letten, zegt de wet. Maar voor ons gevoel konden wij hier niks aan doen."



Jeanet Siy: "Ik ben nog steeds erg boos over wat er gebeurd is. Ik voel veel onmacht en ik denk dat je zo niet met elkaar omgaat en dat het ook niets oplost. Na een half jaar is er niets veranderd."



Jeanet en Simon Siy hebben al zeventien jaar horecazaken in Hoogeveen. In de Grote Kerkstraat zijn ze eigenaar van vijf cafés, waarvan ze er vier verhuren.



Strafrechtelijk onderzoek gestaakt

Het Openbaar Ministerie laat weten geen verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Gevolg is dat Siy daardoor niets te weten komt over het onderzoek. "Er is geen proces verbaal opgemaakt. We hebben beelden gezien van de jongen die de coke bij zich had. Maar daar is niets mee gebeurd. En daar ben ik boos over, want alleen wij zijn getroffen."



Justitie liet bij de inval al weten geen problemen met de eigenaren te hebben, zegt Siy. En met burgemeester Loohuis was er 'een fijn gesprek'. Daaruit bleek ook dat het niet om de eigenaren persoonlijk gaat. "Maar de gemeente gebruikte de inval wel om de zaak te sluiten en wat hen betreft is er geen dicussie mogelijk", aldus het horecapaar.



Overleg met gemeente

Wat Jeanet Siy betreft komt er regulier overleg met de gemeente. "Ik hoop dat er een werkgroep wordt opgezet over hoe wij hier met zijn allen mee om moeten gaan. Het is een gemeenschappelijk probleem. Niemand wil dat kinderen met GHB op van de sokken gaan en dat je midden in de nacht de ambulance moet bellen. Dat is de schrik van elke horecaondernemer. Daar moet je gezamenlijk op letten."



'Vijf jaar nergens aan de slag'

Ondertussen is het niet gelukt een nieuw café in Nijverdal te openen. "Vanwege de wet BIBOB kregen we de vraag of er eerder een bedrijf van ons horecagelegenheid op last van de burgmeester is gesloten. Daar moeten we ja op zeggen. En dan kom je de eerste vijf jaar nergens meer aan de slag. En daar heeft de gemeente nooit op gelet. De straf pakt veel zwaarder uit dan gedacht."



Jeanet Siy: "Het heeft weinig opgelost. Alleen persoonlijk en als gezin hebben we een hiervan een zware klap gekregen."



Burgemeester Loohuis wil niet op de zaak reageren. In een mail laat de gemeente Hoogeveen weten dat Club Aces weer gewoon open kan volgens de vergunning. De gemeente zou het bedrijf enkele adviezen en tips hebben gegeven.

Door: Hielke Meijer Correctie melden