Verslaafden bestraft voor het stelen van diesel uit een kraan

De Emmenaar kreeg van de rechter een werkstraf van zestig uur (Archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN/NIEUW-BUINEN - Een 25-jarige Emmenaar moet zestig uur verplicht werken voor het stelen van diesel uit een kraan van een aannemersbedrijf in Nieuw-Buinen.

Op 4 en 5 april 2015 haalde de man samen met een 27-jarige man uit Nieuw-Balinge diesel uit de kraan. De Nieuw-Balinger werd veroordeeld tot één maand voorwaardelijke celstraf en behandeling in een kliniek. Beide mannen zijn vaker veroordeeld voor dieseldiefstallen.



Ghb-verslaving

De Nieuw-Balinger kreeg geen onvoorwaardelijke straf, omdat hij momenteel al in een kliniek wordt behandeld voor zijn verslaving aan ghb en psychische problemen. Die hield hij over aan het veroorzaken van een auto-ongeluk bij Exloo in maart 2015 waarbij een vriend, die naast hem zat, om het leven kwam.



De Emmenaar en de Nieuw-Balinger waren in april 2015 beiden verslaafd. Ze goten de diesel uit de kraan over in meerdere jerrycans. Hun doel was die jerrycans te verkopen om geld te verdienen voor drugs. Ook ging twintig liter in de auto van de Nieuw-Balinger.



Alarm

Bij de tweede diefstal, op 5 april, ging bij de kraan een alarm af. Dat had de eigenaar zo geïnstalleerd dat het afging als het dieselniveau sterk daalde zonder dat de sleutel in het contact zat. Hij had het alarm aangeschaft na eerdere diefstallen.



Vanwege het alarm gingen de mannen ervandoor. De Emmenaar liet in de haast een tasje met zijn identiteitskaart achter. Jongeren die vlakbij het terrein van het bedrijf aan het waken waren bij een paasbult verklaarden bij de politie dat ze de auto van de Nieuw-Balinger bij het terrein van het bedrijf hadden gezien. Zo kwam de politie de mannen op het spoor.