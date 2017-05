Leden No Surrender deden verslag van afpersing bij clubvoorzitter Kuipers

De verdachten deden achteraf verslag van de mishandeling bij clubvoorzitter Henk Kuipers (foto: Henk Kuipers)

GRONINGEN - De leden van de motorclub No Surrender die ervan worden verdacht dat zij een 47-jarige medeclublid uit Groningen op grove wijze hebben mishandeld en ontvoerd, deden achteraf verslag van dit gebeuren aan hun clubvoorzitter Henk Kuipers.

Dit gesprek is door justitie afgeluisterd en op tape vastgelegd. Dit bleek maandag tijdens de tweede niet inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Groningen.



Tweede afpersing

In deze zaak worden vijf mannen en een vrouw verdacht. Naast het 47-jarige slachtoffer heeft nog een clublid aangifte gedaan van afpersing. In deze zaak wordt een 33-jarige man uit Groningen verdacht. Hij was toen lid van No Surrender maar zegt dat hij inmiddels met de club heeft gebroken. Hij ontkent deze afpersing.



Stemherkenningstechnieken

Op de voicemail van het tweede slachtoffer staan berichten met daarop vermoedelijk de stem van de 33-jarige Stadjer. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt met stemherkenningstechnieken de gesprekken die zijn opgenomen in het clubgebouw in Emmen en de voicemail van het tweede slachtoffer. No Surrender-baas Henk Kuiper is geen verdachte in deze zaak en is hierover niet gehoord.



Eelde

Vijf van de zeven verdachten, waaronder een 28-jarige vrouw uit Eelde, zitten nog vast. Allen zouden betrokken zijn bij het afranselen van twee leden die niet de regels hadden nageleefd of niet de contributie betaalden. Het 47-jarige slachtoffer werd in november naar de woning van de vrouw in Eelde gelokt en ernstig mishandeld.



Handschoen met noppen

Hij werd geslagen met een handschoen met noppen en gedreigd met het afknippen van vingers en afbranden van een tatoeage. De handschoen met noppen werd later bebloed teruggevonden. Hierop was DNA-materiaal van een 36-jarige verdachte uit Groningen achtergebleven. De rechtbank laat nu onderzoeken of dezelfde handschoen ook dna bevat van mede-verdachten.



Beveiligd

Het onderzoek bestaat voor een groot deel uit verklaringen van het 47-jarige slachtoffer. Hij zou in aanwezigheid van zijn zoon voor 5000 euro zijn afgeperst. Zowel de vader als de zoon worden opnieuw gehoord. Dit gebeurt in september in de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. Dit moet wel, zei de officier van justitie, omdat het slachtoffer nog altijd wordt bedreigd. De man verblijft voorlopig op een beveiligde en geheime locatie.



De inhoudelijke zitting van deze zaken staat gepland voor begin oktober.