Sensor City in Assen is definitief failliet, vijf gegadigden voor netwerk

ASSEN - Sensor City in Assen is definitief failliet. De rechtbank heeft vandaag het faillissement uitgesproken. Dat meldt curator Jeroen Reiziger.

De organisatie in innovatieve sensortechnologie is failliet verklaard op verzoek van de curator, na overleg met het bestuur van de Stichting Sensor City en de gemeente Assen.Volgens Reiziger was er verder geen geld meer te verwachten van subsidiegevers of andere partijen. "Dan is het beter om duidelijkheid te scheppen en definitief de stekker eruit te trekken, ook met het oog op gesprekken over een mogelijke overname. Want nu het failliet is, gaat de betaling van salaris van twee medewerkers ook over naar het uwv", aldus Reiziger.De stichting Sensor City verkeerde al een paar maand in surseance van betaling en het was al langere tijd duidelijk dat de gemeente Assen geen steun meer wilde geven.Reiziger heeft de afgelopen weken met vier kandidaten gesproken over overname van het glasvezelnetwerk dat in Assen in de grond ligt en het bijbehorende sensornetwerk van tweehonderd meetkastjes die verspreid over de stad langs de wegen staan. Woensdag volgt nog een gesprek met een vijfde belangstellende.De gemeente Assen is één van de belanghebbende partijen, maar die wil het netwerk volgens Reiziger voor zo min mogelijk geld in handen krijgen. "En daar gaat natuurlijk niet mijn eerste voorkeur naar uit."Assen is de enige gebruiker van het sensornetwerk. Die gebruikt het datasysteem voor de parkeergarages en de verkeerslichten. Het netwerk blijft gewoon draaien, ook al is Sensor City nu toch failliet, verklaart Reiziger.De curator bekijkt de komende weken in hoeverre hij het netwerk voor een goede prijs kan verkopen aan een commerciële marktpartij, of dat hij het sensorsysteem overdoet aan een combinatie van partijen. "Er zijn er die het netwerk puur en alleen voor commercieel gebruik willen hebben. Maar er is ook een gegadigde die het voor onderzoeksdoeleinden wil. Dus wie weet, wordt het van beide wat."