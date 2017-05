Steenwijkerland op vingers getikt vanwege jeugdzorg

STEENWIJK - De gemeente Steenwijkerland is door de Centrale Raad van Beroep berispt voor de manier waarop de gemeente jeugdzorg heeft verleend.

Het is voor het eerst dat de hoogste bestuursrechter een gemeente terechtwijst sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet, zo meldt RTV Oost . Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg.Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente Steenwijkerland onterecht hulp geweigerd aan een meisje met psychische problemen. Volgens de nieuwe wet zou zij per week recht hebben op vier tot zeven uur begeleiding. De gemeente besloot om deze hulp niet aan te bieden, omdat de moeder in staat zou zijn deze zorg op haar te nemen. Dat was op advies van het Centrum Jeugd en Gezin.De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het Centrum Jeugd en Gezin helemaal niet de expertise in huis heeft die nodig is om een dergelijk advies te geven. Steenwijkerland moet het jeugdhulpverzoek nu opnieuw beoordelen en een nieuwe beslissing nemen die aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.