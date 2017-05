Verkeersdoden in Drenthe naar verhouding het hoogst

ASSEN - In Drenthe kwamen naar verhouding in de afgelopen vijf jaar de meeste mensen om het leven door verkeersongelukken. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft berekend hoeveel automobilisten er zijn omgekomen in de laatste vijf jaar en dat vergeleken met het aantal gereden kilometers per provincie. Drenthe staat met 3,4 dode automobilisten per miljard kilometers van alle provincies bovenaan met de meeste slachtoffers. Gemiddeld overlijden per miljard kilometers in Nederland 1,7 automobilisten.In Drenthe vielen de afgelopen vijf jaar 63 dodelijke slachtoffers onder automobilisten. Het aantal dodelijke slachtoffers (29) is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2015, toen er 31 mensen om kwamen in het verkeer.Landelijk gezien is het aantal mensen dat in het verkeer om het leven is gekomen, vorig jaar opnieuw gestegen. In 2016 overleden 629 mensen, acht meer dan in 2015. In 2015 werd ook al een stijging gemeld, die fors uitviel ten opzichte van 2014 (+51).Kunt u de grafiek niet goed bekijken? Klik dan hier