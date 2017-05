'Op provinciale wegen ben je eerder geneigd je mobiel te pakken'

ASSEN - Hoe kan het dat Drenthe bovenaan staat als het gaat om het aantal verkeersdoden?

Volgens José de Jong van Veilig Verkeer Nederland heeft dat onder meer te maken met de soort wegen die er in de provincie zijn. "In Drenthe zijn de wegen wat uitgestrekter. Er zijn veel provinciale wegen, die erg lang zijn. Daardoor kun je bijvoorbeeld versuft raken en minder alert worden", zegt De Jong."Je verveelt je misschien onderweg en je bent daardoor eerder geneigd om even de mobiel te pakken", zegt De Jong. "Het zijn vaak ook wegen die mensen elke dag rijden. Daardoor weet je precies wanneer wat komt."In onze provincie komen naar verhouding de meeste mensen om in het verkeer van heel Nederland, blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In onze provincie vielen de afgelopen vijf jaar 63 dodelijke slachtoffers onder automobilisten.Volgens De Jong is in het onderzoek van het CBS niet gekeken naar de oorzaken van de dodelijke verkeersongelukken. Maar ze vermoedt dat het gebruik van de mobiele telefoon de voornaamste oorzaak is. "Uit eerdere onderzoeken blijkt dat smartphonegebruik een grote veroorzaker is van ongelukken", zegt ze.Veilig Verkeer Nederland wil automobilisten op het hart drukken alert te blijven, maar er zijn meer zaken die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen. "Het heeft ook te maken met bijvoorbeeld infrastructuur en handhaving. Mensen zouden bijvoorbeeld een hogere druk moeten voelen dat er een kans is dat je gepakt wordt als je met je mobiel bezig bent. En er wordt steeds minder geld geïnvesteerd in wegenonderhoud", vertelt De Jong.De Jong kan niet aangeven of en welke wegen in Drenthe specifiek anders zouden moeten worden ingericht. Dat moet per weg bekeken worden. "Maar het standaardonderhoud moet in ieder geval blijven gebeuren en daar moet dus geld voor vrij worden gemaakt. Als er bijvoorbeeld gaten in de weg zitten, of als strepen niet op tijd worden bijgewerkt, kan dat bijdragen aan onveilige situaties."