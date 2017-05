Niet eerder zoveel koeien in Drenthe

ASSEN - Het gemiddeld aantal melkkoeien per Drents bedrijf in de melkveehouderij is sinds 1980 fors gestegen. Telden melkveebedrijven destijds nog gemiddeld 36 koeien, vorig jaar waren dat er 109.

Dat is het hoogste aantal ooit, blijkt uit cijfers van het CBS . Het aantal melkkoeien in Drenthe is sinds 1989 niet meer zo hoog geweest als vorig jaar. In 2016 liepen er 116.628 melkkoeien rond in Drenthe, een stijging van 8.081 ten opzichte van het jaar daarvoor.In de melkveesector is sprake van forse schaalvergroting. Het aantal melkveebedrijven in Drenthe daalde de afgelopen 36 jaar onophoudelijk van 4.332 melkveebedrijven in 1980 tot 1.070 vorig jaar. Volgens het statistiekbureau deden per dag bijna vier veehouders in Nederland de melkkoeien van de hand. De landbouwactiviteiten van deze 'stoppers' zijn overgenomen door de melkveehouders die overbleven, wat leidde tot schaalvergroting.Kunt u de grafiek niet goed bekijken? Klik dan hier De melkproductie van koeien in Nederland is vorig jaar gestegen naar de recordhoeveelheid van 14,3 miljard kilo. Sinds 2005 komt dat neer op een productietoename met bijna 37 procent. Volgens het CBS lag de gemiddelde melkproductie per koe vorig jaar op 8.200 liter.