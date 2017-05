65 jaar kamperen op Witterzomer: 'Vader is fanatiek, moeder heeft niet zoveel zin'

ASSEN - Vakantiepark Witterzomer in Assen bestaat 65 jaar. Al die jaren is het park in handen geweest van dezelfde familie.

"Mijn overgrootvader heeft dit stuk terrein gekocht en is een beetje gaan pionieren. Hij wilde graag een theehuis beginnen. Toen kwam de gemeente in de jaren vijftig met het verzoek om er een camping van te maken", vertelt de huidige eigenaar Hilde Zingstra.



"Mijn vader heeft de camping in de jaren negentig overgenomen en wij in 2015. Er werken het hele jaar door veertien mensen. Je kunt hier namelijk ook het hele jaar kamperen, dus ook als het vriest of als er sneeuw ligt. In de zomer komen er nog zo'n 25 vakantiemedewerkers bij."



Meer dan een camping

Witterzomer werd opgericht als een camping, maar inmiddels is het meer dan een camping. "We zijn echt een vakantiepark. Naast dat je hier kunt kamperen, hebben we ook vakantiehuisjes en hebben we zelfs hotelkamers", zegt Zingstra.



Die ontwikkelingen zijn ook nodig, wat kamperen wordt minder interessant, zegt de eigenaresse. Witterzomer heeft nu bijvoorbeeld zogeheten glampingaccommodaties; huisjes met houten wanden en een tentzijden dak.



"Steeds minder mensen kamperen. Dus dan ga je accommodaties voor de gasten bouwen. Ze hoeven alleen hun auto en wat spullen mee te nemen en kunnen er zo intrekken. Dat is de perfecte combinatie voor jonge gezinnen. Je ziet dan vaak dat de vader fervent kampeerder is en de moeder niet zoveel zin heeft om te kamperen. Dan is dit een mooie tussenweg."



Gasten van dichtbij

Wie denkt dat alle gasten van ver komen, heeft het trouwens mis. "Wij hebben vrij veel gasten uit de omgeving. Je kunt aan het rijgedrag zien dat mensen vanaf hier naar het werk gaan. In de schoolvakantie is dat heel fijn voor de kinderen, want die zijn dan toch de hele vakantie weg."



Voorlopig zit het weer nog niet echt mee, toch zijn er op dit moment genoeg gasten. "De landelijke meivakantie is voorbij. Dus de volgende drukte verwachten we weer met Hemelvaart en Pinksteren. Nu zijn er vooral wat oudere mensen, maar we hebben genoeg gasten nu. Het weer heeft tot nu toe niet heel erg meegeholpen. Het aantal echte kampeerders blijft nog wel een beetje uit", aldus Zingstra.



Jubileumfeest

Het 65-jarig jubileum wordt in het weekend van 13 en 14 mei gevierd met een feestweekend. Ook opent dan een nieuw avonturenpad. "We hebben een terrein van 75 hectare groot. Met name onze toeristische gasten kwamen niet overal, terwijl er heel mooie, natuurlijke stukken zijn. Dat vonden we zonde. Maar alleen een wandelpad is niet bijster interessant voor kinderen, dus hebben we besloten een belevingspad aan te leggen", zegt Zingstra.



Het pad staat in het teken van de twee typetjes Bonk en Bikkeltje, die 's avonds altijd in het kindertheater te zien zijn op het vakantiepark. Startpunt van het belevingspad wordt een speelheuvel waar het huisje van de twee typetjes staat. Vanaf daar komt er een route over het terrein met allerlei speelobjecten, die in het teken staan van de oertijd.