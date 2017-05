Supporters kunnen kiezen in welk uitshirt FC Emmen speelt

VOETBAL - FC Emmen-supporters kunnen kiezen in welk uitshirt de club volgend seizoen speelt.

FC Emmen speelt komend seizoen, net als dit seizoen, de uitwedstrijden in een zwart shirt. Er zijn drie varianten waaruit supporters kunnen kiezen: zwart, zwart met grijze horizontale strepen of zwart met grijze blokjes.Iedereen kan via deze link stemmen op het nieuwe uittenue van FC Emmen. Eerder dit seizoen konden fans van FC Emmen al stemmen op de vormgeving van de nieuwe spelersbus van de Drentse Jupiler League-club.