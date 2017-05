Zes bedrijven strijden vanavond in Hoogeveen om finaleplek Young Business Award

HOOGEVEEN - In theater De Tamboer in Hoogeveen is vanavond de tweede halve finale van de Young Business Award.

Zes start-ups strijden in Hoogeveen om een plek in de grote finale in het Atlas Theater in Emmen op 6 juni. Watermelon Messenger, Inkless, Media Distillery, Plugify, CC Diagnostics en Storage Share maken kans op twee finale-tickets.De bedrijven Jake Food uit Groningen en Parkeagle uit Amsterdam zijn de eerste finalisten voor de Young Business Award. Zij pitchten succesvol op 28 maart in De Nieuwe Kolk in Assen. Een jury koos de twee bedrijven uit. "We waren er vrij vlot uit. Het was niet zo ingewikkeld. Ze hebben bij de pitches goed hun best gedaan. Je ziet dat de pitches steeds professioneler worden. Het niveau gaat ieder jaar omhoog", zei de juryvoorzitter na afloop van de halve finale.