Stelling: Ik raak snel afgeleid op Drentse wegen

ASSEN - In onze provincie vallen relatief veel dodelijke verkeersslachtoffers. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd.

In de afgelopen vijf jaar kwamen 63 automobilisten om het leven in onze provincie. Drenthe staat landelijk gezien bovenaan als het gaat om het aantal dodelijke automobilisten.Veilig Verkeer Nederland vermoedt dat de meeste ongelukken ontstaan doordat mensen bezig zijn met hun mobiele telefoon tijdens het rijden. Maar ook de soort wegen die we in Drenthe hebben zouden leiden tot meer ongelukken."In Drenthe zijn de wegen wat uitgestrekter. Er zijn veel provinciale wegen, die erg lang zijn. Daardoor kun je bijvoorbeeld versuft raken en minder alert worden", zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. "Je verveelt je misschien onderweg en je bent daardoor eerder geneigd om even de mobiel te pakken."Heeft Veilig Verkeer Nederland gelijk en raakt u ook versuft en afgeleid op de Drentse wegen? En grijpt u daardoor misschien ook weleens naar uw mobiele telefoon tijdens het rijden?