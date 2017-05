Noorse ombudsman: Gedetineerden in Veenhuizen niet beschermd tegen marteling

VEENHUIZEN - De Noorse ombudsman Aage Thor Falkanger vindt dat Noorse gedetineerden in gevangenis Norgerhaven niet voldoende worden beschermd tegen marteling of een mensonterende behandeling.

Falkanger was vorig jaar een aantal dagen op bezoek in Veenhuizen en schreef daarover een rapport van meer dan vijftig pagina's.De ombudsman heeft tijdens zijn bezoek aan Norgerhaven geen fysieke misstanden aangetroffen. Hij maakt zich vooral zorgen over wat er gebeurt als er wel misstanden worden geconstateerd. "Gevangenen zijn een kwetsbare groep. Als de Staat daders een straf oplegt, dan heeft de Staat daar ook de verantwoordelijkheid voor. Als de Noorse autoriteiten niet eens de mogelijkheden benutten om misstanden te onderzoeken, dan voldoet de Staat niet aan zijn verantwoordelijkheid", zegt Falkanger in zijn rapport.De ombudsman vindt het verder onaanvaardbaar dat alle gevangenen een zogeheten bodycuff (handboeien die met een riem aan het lichaam vastzitten) moeten dragen tijdens de reis naar Nederland. Volgens de ombudsman moet per persoon worden gekeken of dit wel echt nodig is.Falkanger maakt zich ook zorgen over de kansen op een goede re-integratie van de gedetineerden in Noorwegen. Volgens de ombudsman zijn er minder educatieve mogelijkheden in de gevangenis in Veenhuizen dan in Noorwegen. Ook zijn er beperkte mogelijkheden voor bezoek van familie en vrienden. Verder zijn taal en de algehele informatievoorziening voor gevangenen een probleem volgens de ombudsman.In 2015 kwamen de eerste gevangenen naar Veenhuizen om hier hun straf uit te zitten. Nederland heeft een contract met Noorwegen voor de duur van drie jaar met de optie om nog twee jaar te verlengen.