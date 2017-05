Politieman probeert vrouw in bed te wurgen: 'Een drama dat uit het niets kwam'

Een politieman probeerde zijn vrouw in bed te wurgen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - “Ik wilde eruit stappen, maar mijn vrouw niet met mijn zooi achterlaten. Daarom koos ik ervoor haar om het leven te brengen.” Dat verklaarde een 58-jarige Assenaar vandaag in de rechtbank in Assen. Op 8 december probeerde de man zijn vrouw in haar slaap te wurgen.

De officier van justitie eiste 730 dagen (twee jaar) cel, waarvan 715 dagen voorwaardelijk en behandeling in een psychiatrische kliniek tegen de Assenaar. “Een drama dat uit het niets kwam”, omschreef hij.



Rots in de branding

De 58-jarige man, die in het dagelijks leven rechercheur bij de politie is, stond op het werk en bij zijn gezin bekend als rots in de branding. Dat hij al tijden niet goed in zijn vel zat en langzamerhand depressief was geraakt, had niemand in de gaten.



De man was afgelopen najaar vanuit Zeist verhuisd naar de Asser wijk Baggelhuizen. Hij was overgeplaatst van de Politie Midden-Nederland naar Noord-Nederland en zou in januari beginnen. Met de verhuizing en de verbouwing gingen meerdere dingen mis. Daardoor kreeg hij last van slapeloosheid en paniekaanvallen. Uiteindelijk werd hij depressief.



Verdriet besparen

Een paar dagen voor de wurgpoging had de man besloten van een flat in Assen te springen. Hij wilde zijn vrouw het verdriet besparen, bedacht hij in de nacht van 8 december en daarom moest zij ook dood. Terwijl ze sliep, kneep hij haar keel dicht. De vrouw werd wakker en verzette zich hevig, maar de Assenaar liet niet los.



Uiteindelijk lukte het de vrouw haar man met een krukje op het hoofd te slaan, waardoor zijn greep verslapte en ze kon praten. Toen ze zei dat ze van hem hield, kwam de Assenaar bij zinnen en liet hij los. Hij belde zelf de politie. Zijn vrouw heeft geen aangifte gedaan. Ze vindt het het belangrijkst dat haar man behandeld wordt, omdat ze samen verder willen.



Psychiatrische kliniek

Na vijftien dagen voorarrest werd de man overgeplaatst naar een kliniek in Franeker. “Vaak worden in dit soort zaken jarenlange gevangenisstraffen geëist, maar ik vind dat behandeling hier centraal moet staan”, legde de officier uit. Als de rechtbank zijn eis volgt, hoeft de man niet meer de cel in.



Uitspraak: 16 mei.