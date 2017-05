IJsbaanbesluit laat nog maanden op zich wachten

ASSEN - Het duurt waarschijnlijk nog tot de zomer voor de provincie een besluit neemt over de subsidieaanvraag voor het ijsbaanplan in Hoogeveen.

De stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen willen op het Bentinckspark een ijsbaan realiseren. De provincie heeft een subsidie van vijf miljoen euroklaarliggen voor een ijsbaan in Drenthe.De gemeente Assen en projectontwikkelaar VolkerWessels werken ook nog steeds aan een plan voor een ijsbaancomplex bij het TT Circuit. Burgemeester Marco Out verwacht deze week meer duidelijkheid te verschaffen over de subsidieaanvraag bij de provincie.Het is nog steeds niet duidelijk of de provincie de aanvraag van Assen in behandeling neemt. Gedeputeerde Henk Jumelet liet tijdens een vergadering een aantal weken geleden weten, dat de partijen in Provinciale Staten daarover moeten beslissen als het plan van Hoogeveen wordt besproken.Hoogeveen en Assen zijn beide al meer dan een jaar bezig met het maken van plannen voor ijsbanen. De provincie besliste begin april dat de plannen nog niet aan de norm voldeden om in aanmerking te komen voor subsidie. Hoogeveen wist snel een nieuw voorstel in te dienen door in een extra raadsvergadering financieel garant te staan voor het plan. De gang van zaken leidde tot woede in Assen.De provincie heeft het plan van Hoogeveen rond 13 april in behandeling genomen. Het provinciebestuur heeft formeel 13 weken de tijd om te beoordelen of het plan in aanmerking komt voor een subsidie van vijf miljoen euro.Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan dat plan op 12 juli besproken worden in de vergadering van Provinciale Staten. Als die datum niet gehaald wordt, besluit de provincie vanwege de zomervakantie pas in september over de ijsbaanplannen.