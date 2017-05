'Het aantal melkkoeien in Drenthe neemt snel af'

ASSEN - Nog nooit liepen er in Drenthe zoveel melkkoeien als vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 1980 is het aantal koeien per melkveehouderij flink gestegen. Destijds waren er gemiddeld 36 koeien per bedrijf, vorig jaar waren dat er 109.

Volgens Dirk Bruins van LTO Noord, zelf ook melkveehouder in Dwingeloo, is de stijging vorig jaar te verklaren doordat de melkveesector in afwachting was van een aantal regelingen."Er was heel veel onduidelijkheid over de regelingen. En vanwege onduidelijkheid over het beleid, zou je kunnen zeggen, is er veel meer vee aangehouden dan normaal."Het aantal melkveebedrijven in Drenthe daalde de afgelopen 36 jaar onophoudelijk van 4.332 melkveebedrijven in 1980 tot 1.070 vorig jaar. "Er zit heel veel kapitaal in de melkveebedrijven, dus het is heel erg moeilijk om zelfstandig uit het niets een melkveebedrijf te starten. Het land is vaak duur, je moet gebouwen en een veestapel hebben. Wat je ziet, is dat het bedrijf vaak van vader op zoon of dochter gaat. Dus het blijft in de familie. Maar je ziet langzaam een verdunning ontstaan."Bruins verwacht dat het aantal melkkoeien in Drenthe snel zal teruglopen. "Wat we zien is dat er meer helderheid is qua regelgeving. Het aantal koeien dat in Nederland gehouden mag worden, wordt minder. Dus we hebben al een daling van het aantal stuks vee gezien dit jaar.""Ik denk niet dat er zoveel koeien zullen blijven in Drenthe, dus dat is een trend die neerwaarts zal gaan als het gaat om de totale hoeveelheid melkkoeien die in Drenthe rondlopen. Door de stoppersregeling en het maximaal aantal dieren dat een melkveehouder mag houden, zie je dat mensen daar al naar handelen. Het aantal melkkoeien begint dus af te nemen", aldus Bruins.