Aanleg fietssnelweg tussen Assen en Groningen eind 2017 van start

ASSEN - De aanleg van het eerste gedeelte van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen begint eind dit jaar.

De provincie Groningen heeft twee miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van het deel van fietspad tussen Groningen en Haren. Het eerste gedeelte van de fietssnelweg gaat langs het Noord-Willemskanaal. Het gaat om het gedeelte tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen en de Witte Molen in Haren.Het fietspad wordt vier meter breed en wordt gemaakt van beton. Het pad moet aansluiten op P+R's en andere knooppunten in Groningen en Assen. De plannen voor de fietssnelweg worden in stappen uitgewerkt. Wanneer met de aanleg in het Drenthe wordt begonnen, is nog niet bekend.De bedoeling is dat het fietspad forensen uit de auto lokt.