Verdachten beroving in Emmen in juli voor de rechter

Het drietal trok het slachtoffer van zijn fiets en beroofde hem (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Drie jonge mannen die worden verdacht van het beroven van een fietser in Emmen in januari dit jaar, staan op 11 juli terecht bij de rechtbank in Assen.





De 21-jarige verdachte mag de rechtszaak thuis in Zwartemeer afwachten. Vorige week kwam hij met elektronisch toezicht (een enkelband) vrij. De twee jongere mannen uit Emmen zitten nog in voorarrest. Voor de rechtszaak worden ze nog geestelijk onderzocht. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een zogeheten pro-formazitting in de zaak.In de nacht van 7 januari werd het slachtoffer op het fietspad langs de Hondsrugweg hardhandig van zijn fiets getrokken door de drie mannen van 18, 20 en 21 jaar uit Emmen en Zwartemeer. Ze sleurden hem de bosjes in en doorzochten zijn zakken. Ook dreigden ze hem neer te steken als hij niet meewerkte. Ze gingen er met geld en zijn telefoon vandoor.De 21-jarige verdachte mag de rechtszaak thuis in Zwartemeer afwachten. Vorige week kwam hij met elektronisch toezicht (een enkelband) vrij. De twee jongere mannen uit Emmen zitten nog in voorarrest. Voor de rechtszaak worden ze nog geestelijk onderzocht.