Inkomen melkveehouders blijft achter bij collega's

ASSEN - Een derde van de Nederlandse melkkoeien loopt rond in de drie Noordelijke provincies. Maar de melkveehouders hebben het zwaar, blijkt uit het onderzoek 'Foto van de landbouw in Noord-Nederland'.

Volgens de onderzoekers hadden melkveehouders in de periode 2011-2015 een gemiddeld inkomen van 32.500 euro, meldt Boerderij.nl . Akkerbouwers verdienden in die periode jaarlijks gemiddeld 76.000 euro.Sinds 1980 is het aantal koeien in Drenthe fors toegenomen van gemiddeld 36 per melkveebedrijf naar 109 tegenwoordig.[article:121318Niet eerder zoveel koeien in Drenthe]De landbouw is erg belangrijk voor het Noorden. In totaal werken in deze sector ongeveer 100.000 mensen. Naast boeren en tuinders gaat het ook om mensen die werken in detoelevering, distributie en verwerking. In totaal is de sector goed voor 17 procent van de werkgelegenheid.Het aantal boerenbedrijven in het Noorden neemt wel af. Nu zijn het er zo'n 11.000, een jaar eerder waren het er nog 17 procent meer. Boeren kampen vooral met een gebrek aan opvolgers. In totaal is de landbouwsector in Drenthe, Groningen en Friesland goed voor een omzet van 7,3 miljard euro.