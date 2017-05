Nieuw hardloopevenement in Drenthe: Airport Night Run

Groningen Airport Eelde verandert in september in een nachtelijk hardloopparcours (Foto: Andries Ophof / RTV Drenthe)

EELDE - Na de Cascaderun, Drenthe Loopfestijn, de TT-Run en de 4 mijl van Emmen komt er dit jaar nog een groot hardloopevenement in Drenthe bij. In Eelde kunnen hardlopers op 16 september in het donker lopen over de landingsbaan van Groningen Airport Eelde (GAE).

Sportmarketingbedrijf Golazo en GAE organiseren het evenement. Maximaal 2500 sportievelingen kunnen vijf, zeven en een half of tien kilometer over en rond het vliegveld rennen.



Weinig evenementen op 'Eelde'

Het hardloopevenement is bijzonder, want het vliegveld keurt niet vaak dergelijke evenementen goed. "Van het testen van auto's tot fotoreportages, je kunt het zo gek niet bedenken of wij krijgen het voorgelegd," zegt havenmeester Onno de Jong. "In het kader van veiligheid en het feit dat passagiers op hun vlucht rekenen, kunnen wij dat soort dingen natuurlijk niet zomaar toestaan."



Maar een hardloopevenement in de nacht kan wel. De Jong: "Dan vertrekken geen vliegtuigen, dus wat dat betreft levert het geen problemen op."Voor het vliegveld betekent het evenement meer naamsbekendheid. "Dat kan nooit kwaad", aldus de havenmeester.



Uniek

Volgens organisator Elske Dijkstra is de Airport Night Run een uniek evenement. "Er is al een Night Run in bijvoorbeeld Antwerpen en in Eindhoven kun je al hardlopen op een vliegveld. Maar een combinatie van de twee is er nog niet."



Bovendien zitten er 'verrassingselementen' in de route onderweg. "Zo noem ik dat altijd," lacht Dijkstra. "De hardlopers worden onderweg verrast met geluidseffecten, speciale verlichting en bij de finish wacht een dj ze op, zodat we nog even door kunnen feesten."



Beleving

Volgens de organisatie gaat het bij hardloopevenementen steeds meer om de beleving. Dijkstra: "We zien een verschuiving. Mensen willen meer 'fun' in een evenement. Dat zie je bij de Urban Trail (hardlopen door gebouwen), de Color Run en de Ladiesrun. Bij een hardloopevenement hoef je geen goede tijd meer neer te zetten. De trend verandert."

