Extra hulp voor buurtbewoners na bijticident Nieuw-Buinen

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn trekt 4.000 euro uit om extra opbouwwerk mogelijk te maken voor bewoners van de Sportlaan in Nieuw-Buinen. De buurt werd vorig jaar augustus opgeschrikt door een incident, waarbij een Rottweiler een jong kind beet en verwondde.

De extra hulp komt er op verzoek van bewoners, aldus burgemeester Jan Seton. "Na het incident hebben we een goede bijeenkomst gehad. Toen kwam al de wens naar voren dat er nazorg zou moeten komen. Daarvoor schakelen we welzijnsorganisatie Andes in. Maar ook via het sociaal team zijn er de nodige contacten."Wethouder Frits Alberts hoopt dat het extra opbouwwerk zorgt voor betere onderlinge verhoudingen. Volgens de eigenaar van de hond is de sfeer in de buurt er niet beter op geworden. De man zegt dat hij en zijn gezin op het voorval worden aangekeken. Ook zouden er bedreigingen zijn geuit.De eigenaar erkent dat één van zijn honden het kind, dat te gast was in de woning, heeft gebeten. Maar dat zou zijn gebeurd nadat de kinderen ruziënd vanuit huis de tuin in zijn gerend.Bij het incident raakte een jongetje van twee zwaargewond. Het kind moest meerdere keren worden geopereerd. Vier honden die achter de woning verbleven zijn later afgemaakt. Uit onderzoek bleek dat de eigenaar van de honden geen regels heeft overtreden. Hij mag van de gemeente nog maar één hond houden.