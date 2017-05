Hondsrug Forest Run strikt hoofdsponsor voor eerste drie edities

EMMEN - De Hondsrug Forest Run staat als hardloopevenement nog in de kinderschoenen, de eerste editie is pas op zondag 5 november. Maar toch is er voor de eerste drie jaar al een hoofdsponsor gevonden.

Het hardloopevenement gaat in zee met Hondsrug Personeels Management BV. En dat is geen onbekende van de organisatie.De organisatie van de Hondsrug Forest Run is in handen van Stichting MM4, die organiseert ook de 4 Mijl van Emmen . De eigenaren van het bedrijf dat nu de Hondsrug Forest Run sponsort zijn ook al geldschieter van de 4 mijl. Nu kiezen ze er voor om ook een nieuw hardloopevenement te sponsoren dat zich nog moet bewijzen, de Hondsrug Forest Run dus."We zijn ontzettend trots op onze hoofdsponsor", laat Dennis Blaak van de Hondsrug Forest Run weten. "We zijn dankbaar voor het gestelde vertrouwen in onze organisatie. We zijn nu zeker van een continuïteit en een duurzame relatie."De Hondsrug Forest Run is een nieuw hardloopevenement dat in november voor het eerst gehouden wordt. Deelnemers kunnen vijf of tien kilometer door de bossen in en om Emmen lopen. Stichting MM4 organiseert de wedstrijd in goed overleg met Staatsbosbeheer.Volgens de organisatie van de Hondsrug Forest Run gaat het evenement vooral om beleving. "We werken bijvoorbeeld niet met medailles. Deelnemers moeten vooral genieten van de natuur en daarna nemen we lekker een hapje en een drankje", vertelde organisator Blaak eerder.De organisatie rekent in totaal op zo'n 500 tot 700 deelnemers die op zondag 5 november in verschillende groepjes starten aan hun loop door de natuur.