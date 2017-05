Provincie Drenthe: gelijke monniken, gelijke kappen bij schade gaswinning

ASSEN - Schade door gaswinning moet in Drenthe niet anders worden afgehandeld, dan schade door winning uit het Groninger' gasveld. Dat schrijft de provincie Drenthe aan minister Henk Kamp van Economische Zaken en gaswinbedrijven NAM en Vermillion.

Kamp wil een onafhankelijke commissie instellen die aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen gaat afhandelen. Nu doet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat nog zelf. De NAM heeft volgens de provincie al aangegeven dat ze de afwikkeling van schade door gaswinning uit kleine velden ook wel uit handen wil geven."Schade is schade. Het kan niet zo zijn dat daarvoor in Groningen andere regels zijn dan in Drenthe of dat verschillende partijen de schadeclaims behandelen", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Daarom maken wij ons ook hard voor de onafhankelijke afhandeling van bevingsschade uit de kleinere gasvelden en de gasopslag bij Langelo".Inmiddels zijn er in Zuidlaren en Annen lichte bevingen geweest als gevolg van aardgaswinning. Ook in Emmen zijn trillingen gevoeld.Zowel de NAM als Vermillion exploiteren kleine gasvelden in Drenthe. In Langelo heeft de NAM een grote ondergrondse gasopslag die in koude winterdag kan worden aangesproken als er veel vraag naar gas is.