Mannen pinnen met gestolen passen uit Emmen

Deze man pinde met een gestolen pas uit Emmen (Foto: Politie.nl) Ook deze man werd vastgelegd toen hij met een gestolen pas pinde (Foto: Politie.nl) Een van de pinners droeg een opvallende handschoen (Foto: Politie.nl)

EMMEN - De politie zoekt twee mannen die op donderdag 15 en vrijdag 16 december in Amsterdam pinden met gestolen pinpassen uit Emmen.

De passen werden op 15 december gestolen bij een bedrijf aan de Phileas Foggstraat in Emmen. Diezelfde dag nog werd in Amsterdam ermee gepind. Een dag later was het opnieuw raak.



Volgens de politie droeg een van de pinners een handschoen met een opvallende opdruk.