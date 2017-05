Ontsnapte beermarter zet tanden in achtervolgers

WAPSERVEEN - Medewerkers van dierenpark Taman Indonesia in Steenwijk hebben vanmiddag in een tuin in Wapserveen de beermarter gevangen die ongeveer twee weken geleden uit hun dierenpark ontsnapte.

Silvia Hellingman zag het dier vanochtend bovenin een boom bij de buren zitten. Hellingman: "Ik dacht dat er een kraaiennest in de boom van de buren zat. Toen zag ik door de telelens van mijn fototoestel dat het een beest was. Wel zo groot als een labrador! Ik herinnerde me het bericht op RTV Drenthe over de beermarter en heb toen Taman Indonesia gebeld."De medewerkers van Taman Indonesia probeerden de beermarter met bananen en appels uit de boom te lokken. Ook lieten ze een kip als prooi onder de boom rondscharrelen. Na twee uur wachten bleek de hongerige beermarter meer belangstelling voor het fruit dan voor de kip te hebben.De vangst ging minder makkelijk dan gedacht. Terwijl twee medewerkers de beermarter in een kooi probeerden te stoppen, beet het dier hen. Een van de mederkers moest met de ambulance naar het ziekenhuis om een wond aan zijn been te laten hechten.Volgens Taman Indonesia is de beermarter niet gevaarlijk. Doordat er een storing was in het schrikdraad wist de beermarter vorige maand ongehinderd uit zijn buitenverblijf en ook uit het park te ontsnappen.