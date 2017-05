35 glasvezelinitiatieven Drenthe moeten worden samengevoegd om een vuist te maken

ASSEN - De 35 glasvezelinitiatieven in Drenthe samenvoegen tot grotere gebieden zorgt ervoor dat ze aantrekkelijker worden om daadwerkelijk de kabel in de grond te krijgen. Dat denkt directeur Karma Kiers van Breedbandplatform Verbind Drenthe.

"Als we de initiatieven bundelen dan worden de gebieden groter en gaat het om meer aansluitingen. Dan wordt de aanleg van glasvezel interessanter", aldus Kiers. "Bovendien is het realiseren van glasvezel een ingewikkelde zaak en vraag je wel heel veel van alle initiatiefnemers, die bijna allemaal vrijwilligers zijn, als ze alles zelf uit moeten zoeken ".Verbind Drenthe is bezig de 35 initiatieven te bundelen en gaat ook een netwerkontwerp maken voor de hele provincie. Bekijk hier alle 35 initiatieven.De provincie Drenthe kan onder strenge Europese voorwaarden geld lenen aan glasvezelinitiatieven. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Om samenwerking tussen de initiatieven en opschaling te stimuleren, gaan we alleen geld leveren aan initiatieven bij een ondergrens van tweeduizend potentiële aansluitingen met een dekking van minimaal 1200 adressen die daadwerkelijk worden aangesloten."Er zijn in Drenthe 'witte' gebieden en 'grijze' gebieden. Met wit worden meestal de gebieden buiten de bebouwde kom bedoeld, met grijs meestal de dorpen en steden. In witte gebieden ligt helemaal geen snelle internetverbinding, maar alleen een telefoonlijn van KPN. In grijze gebieden is er al wel sneller internet, omdat er een coaxkabel van Ziggo in de grond ligt."Wij willen voor iedereen in die witte gebieden supersnel internet. Als we die witte gebieden alleen zo efficiënt mogelijk kunnen bereiken door ook de grijze gebieden mee te nemen, dan zijn daar ook mogelijkheden. Maar die gebieden hebben andere financiers nodig dan alleen de provincie, zoals gemeenten, banken of de aanlegger van het netwerk", zegt Jumelet. De provincie financiert dan maximaal 50 procent van de aanleg met een langlopende lening In totaal zijn er in Drenthe 24.500 potentiële witte aansluitingen. Bij 8.000 daarvan is inmiddels begonnen met de aanleg van glasvezel of gaat die binnenkort van start.