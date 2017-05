Drentse ambassade in Den Haag

ASSEN - Drenthe krijgt tijdelijk een ambassade in Den Haag. De week voor prinsjesdag huurt de provincie Nieuwspoort bij de Tweede Kamer af om Drenthe in Den Haag op de kaart te zetten.

Volgens gedeputeerde Henk Brink krijgen in ieder geval de volgende thema's een plek in de Drentse Ambassade:- cultuur- recreatie/toerisme/fietsprovincie Drenthe- energie/duurzame energie/energietransitie- landbouwIeder jaar krijgt een andere provincie de kans om tijdelijk een ambassade in de regeringsstad te hebben. Friesland is er ooit mee begonnen in 2013.De tijdelijke Drentse ambassade is van 13 t/m 18 september 2017 gevestigd in Nieuwspoort. De laatste dag zullen ook de provincies Groningen en Friesland deelnemen en is het voor één dag de ambassade van het noorden.De kosten van de tijdelijke ambassade liggen tussen de 150.000 en 200.000 euro. De provincie organiseert de ambassade samen met VNO/NCW.