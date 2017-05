Huisartsenkring Drenthe waarschuwt: We hebben meer huisartsen nodig

Meer huisartsen zouden het probleem helpen oplossen (Foto: Pixabay.com)

ASSEN - Huisartsen moeten steeds meer taken overnemen van ziekenhuizen. Helemaal niet erg, vindt Ben Luten van de Huisartsenkring Drenthe. Maar dan moeten er wel meer huisartsen bijkomen.

Volgens Luten is de tendens dat huisartsen meer moeten doen al enkele jaren bezig. "Mensen met suikerziekte worden al niet meer gezien in het ziekenhuis, net als patiënten met ernstige longproblemen. Daar komen straks hartpatiënten bij. Inhoudelijk is dat niet zo lastig voor de huisartsen. Wij kennen de patiënten toch al. Maar je moet er wel tijd voor hebben."



Kleinere praktijken

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging kunnen huisartsen alleen taken van specialisten overnemen als hun praktijk inkrimpt. Anders raken ze overbelast. De beroepsgroep stelt voor dat iedere huisarts over een paar jaar 1.800 patiënten krijgt. Nu ligt dat aantal op bijna 2.200.

Luten is het er mee eens. "Als we alles erbij nemen, dan gaan we zaken afraffelen. En dat is niet de bedoeling."



Huisartsen willen niet naar Drenthe

De oplossing ligt in meer huisartsen voor Drenthe. "Maar dat is erg moeilijk. Er is al een ernstig tekort hier in de provincie, terwijl er te veel huisartsen in de randstad zijn. We moeten kijken hoe we jonge huisartsen kunnen overtuigen dat het goed wonen en werken is in Drenthe. Maar belangrijker is haast dat er werk is voor hun partners. Alhoewel, de randstad is met de trein hier ook maar anderhalf uur vandaan."