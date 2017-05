Dorpshuis en sporthal Diever in nieuwe accommodatie bij Stad & Esch

DIEVER - Een ontmoetingsruimte, theaterzaal en een nieuwe sportzaal, dat wil het college van burgemeester en wethouders van Westerveld voor de accommodatie bij Stad & Esch. Vandaag lichtte wethouder Homme Geertsma de plannen toe.

De gemeente wilde graag dat het college zowel de functie van een dorpshuis als sporthal in de nieuwe accommodatie mee zou nemen. Dat heeft het college nu dus gedaan.Wethouder Homme Geertsma legt uit: 'De locatie biedt ons de mogelijkheid om de koppeling te maken met de school, het theater dat in de huidige gymzaal bij de school komt en de sportvelden. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een meerwaarde voor Diever realiseren."De sporthal heeft in het plan een afmeting van 420 vierkante meter. Wethouder Homme Geertsma: "Qua ruimte realiseren we hiermee een nieuwe sportzaal, die gelijkwaardig is aan de huidige sportzaal. Uit diverse gesprekken met gebruikers van de huidige sportzaal blijkt dat de meeste verenigingen hiermee uit de voeten kunnen."Eerder was er kritiek op de afmetingen van de nieuwe sportzaal. Zo zegt Strijdbaar Diever eind vorig jaar dat er een sportzaal van 500 vierkante meter nodig is. Zodat ook sporten als volleybal, basketbal en badminton in de hal gespeeld kunnen worden. Strijdbaar Diever dacht aan het zelf inzamelen van geld voor een grotere sporthal.Afgelopen maanden werd er gesproken met gebruikers van de huidige Dingspilhuus. Ook deze week zijn er nog gesprekken over de functie van het dorpshuis.Over twee weken bespreekt het college het voorstel in de commissie Sociaal Domein. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit.