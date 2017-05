Cel geëist voor seks met meisje (15) in Emmen

ASSEN/EMMEN - Voor het hebben van seks met een 15-jarig meisje in een leegstaand huis in de Emmer wijk Angelslo moet een 26-jarige Emmenaar de cel in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De officier van justitie eiste dinsdag vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk tegen de man.

Het meisje kwam op de avond van 4 november vorig jaar overstuur thuis en vertelde haar ouders dat ze was verkracht. Haar vader belde de politie. Die hield de volgende ochtend de 26-jarige man aan. Agenten vonden hem bij zijn broer thuis, waar hij verstopt zat onder een berg kleding.De man ontkent de verkrachting. Volgens hem wilde het meisje zelf seks met hem hebben en gebeurde er niks tegen haar zin. Dat ze 15 was, wist hij naar eigen zeggen niet. Ze had gezegd dat ze 18 was en zag er volgens hem ook zo uit.De twee hadden elkaar maanden eerder ontmoet in de buurt van de woning van het meisje. Hij ging die dag in dezelfde buurt op bezoek bij zijn broer. Ze praatten een tijdje en wisselden telefoonnummers uit.Op 4 november appte het meisje de man zelf met de vraag of hij wilde afspreken. Omdat het koud was buiten stelde hij voor naar het toekomstige huis van zijn ex-vriendin in Angelslo te gaan. Daar was hij die dag aan het klussen geweest en het huis was nog leeg.Dat de Emmenaar het meisje daar heeft verkracht, is volgens de officier van justitie niet te bewijzen, omdat het meisje de enige is die dat verklaart. Meer bewijs is er niet. De verdachte vertelde in de rechtszaal dat ze mogelijk liegt, omdat ze een vriend had.In 2012 stond de man ook al terecht voor een verkrachting in 2011. Destijds beweerde een jonge vrouw door de man te zijn verkracht, terwijl ze dronken en onder invloed van de drug ketamine was. De vrouw werd ’s nachts bewusteloos gevonden op een parkeerplaats in de buurt van de Brasserie. De rechtbank sprak hem vrij wegens gebrek aan bewijs.Over de zedenzaak in Angelslo doet de rechtbank 16 mei uitspraak.