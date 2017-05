Inkless en Media Distillery door naar finale Young Business Award

HOOGEVEEN - De winnaars van de tweede halve finale van de Young Business Award zijn Inkless en Media Distillery.

Zes start-ups bestaande uit Watermelon Messenger, Inkless, Media Distillery, Plugify, CC Diagnostics en Storage Share streden vanavond in Hoogeveen om een plek in de finale. Slechts twee bedrijven konden door naar de finale. Volgens de jury waren Inkless uit Delft en Media Distillery uit Amsterdam de beste startende bedrijven.In de eerste halve finale gingen de bedrijven Jake Food uit Groningen en Parkeagle uit Amsterdam er met een ticket voor de finale vandoor. Toen vond de halve finale in De Nieuwe Kolk in Assen plaats.De finale van de Young Business Award is op 6 juni in het Atlas Theater in Emmen.